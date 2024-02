doValue acquista azioni proprie e conclude il programma

doValue

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 29 gennaio ed il 2 febbraio 2024, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 2,4776 euro per azione, per uncomplessivo diDall'inizio del Programma, l'operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori ha acquistato 2.000.000 di azioni proprie (pari al 2,5000% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 5.506.096 euro.Al 2 febbraio, considerando le azioni proprie già in portafoglio, doValue detiene complessivamente 2.832.618 azioni proprie, pari al 3,5408% del capitale sociale.ha quindi reso noto di averavviato in data 10 ottobre 2023, avendoil numero massimo direlative alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.Nel frattempo, in Borsa, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 2,265 eEuro, per una discesa del 3,00%.