Porti, il Mit indica 4 obiettivi strategici nel 2024 per i presidenti delle Adsp

(Teleborsa) - Investimenti, sicurezza del lavoro in porto, digitalizzazione, lotta alla corruzione e trasparenza sono i quattro obiettivi strategici che ilha fissato per i presidenti delle. Gli obiettivi riguardano nello specifico l’accelerazione della spesa delle risorse per investimenti; prevenzione e repressione della corruzione nella; sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali; adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Adsp a standard di sicurezza adeguati, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA.La direttiva assicura inoltre il collegamento tra le priorità dell’di Governo, ladel Ministero e leattribuite alle Adsp al netto di quelle ordinarie.