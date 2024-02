UniCredit, pioggia di giudizi positivi da analisti. Target rivisti a rialzo

UniCredit

(Teleborsa) -sul titolo, all'indomani della pubblicazione dei conti 2023 e della presentazione dei risultati da partre del CEO Andrea Orcel, che ha fornito messaggi supportive sulla resilienza del business e sulla capacità della banca di sostenere un'elevata redditività e remunerazione, anche in un contesto di mercato meno favorevole di quello attuale., che ha confermato ile alzato il target price aper azione (da 39,8 euro), ha scritto che "lo status difensivo di UniCredit è sostenuto da migliori prospettive di utili/rendimento del capitale dopo il quarto trimestre", con la pubblicazione che è stata "un'altra dimostrazione di forza"., che ha confermato ile alzato il target price aper azione (da 32 euro), ha sottolineato che la banca ha un CET1 del 15,9%, un eccesso di circa 8-10 miliardi di euro. Con una generazione organica a oltre 300 pb all'anno, UniCredit distribuirà circa 7,5-8 miliardi di euro in dividendi/riacquisti all'anno e lascerà invariato il suo rapporto CET1, che costituisce un rendimento di circa il 17% che, "a nostro avviso, il mercato ancora trascura". Tuttavia, "la chiave per l'equity story è come verrà utilizzato l'eccesso di circa 8-10 miliardi di euro"., che ha confermato ile alzato il target price aper azione (+11%), ha alzato le stime di utile 2024 dell'11% a 8,2 miliardi di euro e del 6% sul 2025 a 7,5 miliardi di euro. Incorporando un payout del 90% e senza assumere alcun utilizzo di excess capital, gli analisti stimano una distribuzione complessiva cumulata a valere su utile 2024-25 superiore a 14 miliardi di euro (oltre il 28% market cap).Berenberg, che ha confermato ile alzato il target price aper azione (da 34 euro). I risultati 2023 e l'outlook sulla distribuzione sono migliori delle attese, spiegano gli analisti, secondo cui il rapporto rischio/rendimento del titolo resta "molto interessante". Le stime di EPS 2024-2025 sono state aumentate dell'8-12% alla luce di una combinazione di maggiori ricavi e minori costi., che ha confermato l'e alzato il target price aper azione (da 33,5 euro). "Sulla base delle nostre attese, Unicredit sarebbe in grado di dare ritorni pari al 31% circa della sua capitalizzazione di mercato (7,7 miliardi di euro circa tra dividendi e buyback per anno)" nei prossimi due anni, si legge in una nota.Tra gli altri giudizi,ha confermato la raccomandazionee alzato il target price aper azione (da 27,1 euro),ha confermato l'e alzato il target price aper azione (da 36 euro),ha confermato l'Overweight e alzato il target price aper azione (da 32 euro).