BPER, Montani: piano verrà rivisto quest'anno dopo rinnovo del consiglio

BPER

(Teleborsa) - "Mi spiace che lei giudichi il dividendo basso. Siamo partiti con 6 centesimi, poi 12 centesimi e ora 30 centesimi. Avevamo fatto un piano con trend di crescita e pay-out del 50% al 2025, e quindi siamo addirittura in anticipo. È stato calcolato con un certo livello di patrimonializzazione, garantendoci la. Crediamo di aver fatto buon lavoro". Lo ha detto l'AD di, rispondendo alla domanda di un analista durante la conference call sui risultati 2023 "Per il futuro procediamo ancora sulla base del piano del giugno 2022, e quindi continuiamo a seguirlo, per il quale siamo in proiezione lineare - ha aggiunto -, è probabile anche abbastanza a breve,che scade ad aprile"."Noi fino ad adesso abbiamo rispettato quanto detto - ha sottolineato Montani - Il nostro intendimento è di favorire i soci, ma dobbiamo avere anche una banca solida che possa guardare al futuro,"."Abbiamo un CET1 Ratio al 14,5% - ha aggiunto - che è elevato, ma dobbiamo guardarci in giro: anche le altre banche lo hanno molto alto, anche perché posso aspettarmi che la BCE mi possa fare delle richieste e voglio essere tranquillo. È vero (che è alto, ndr), ma una".