BPER sale in Borsa con chiusura anticipata del piano industriale

BPER Banca

BPER

(Teleborsa) -per il titolo, dopo che ieri sera il CdA ha deliberato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2024 del piano industriale 2022-2025 alla luce del raggiungimento anticipato dei principali obiettivi economico finanziari. Ilsarà sottoposto al CdA a ottobre 2024.Inoltre, il consiglio ha anche valutato la possibilità di favorire l'accoglimento di circasi attesta a, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,047 e successiva a 5,105. Supporto a 4,989.