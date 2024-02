Italgas confermata nel S&P Global Sustainability Yearbook

Italgas

(Teleborsa) -è stata inclusa per il quinto anno consecutivo nel Sustainability Yearbook, la pubblicazione annuale di S&P Global che raggruppa i leader mondiali della sostenibilità.Italgas ha confermato la propria leadership con l'inclusione nella categoria 'Top 1% S&P Global ESG Score', sulla base dei risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023. 759 aziende, su oltre 9.400 valutate, sono state incluse nel 2024 Sustainability Yearbook in base ai punteggi ESG nel CSA 2023.Questo risultato è un'ulteriore conferma dell'e testimonia l'importanza dell'integrazione del Piano di Creazione di Valore di Sostenibilità con il Piano Strategico, in un percorso che vede un impegno sempre crescente del Gruppo nel miglioramento di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità.La conferma nel S&P Global Sustainability Yearbook fa seguito ad altri importanti traguardi raggiunti da Italgas negli ultimi 12 mesi, come l'inclusione nel DJSI Europe, nel DJSI World e nella serie di indici FTSE4Good, la conferma dell’inclusione nella A-List Climate Change di CDP, del rating ESG Corporate di A- Prime da parte di ISS e del rating AA da parte di MSCI ESG Ratings, e il miglioramento dell’ESG score di Moody’s ESG Solutions.