Italgas, utile semestrale sale a 241,5 milioni di euro. Ricavi in calo per Superbonus

Italgas

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, ha chiuso ilconpari a 872,3 milioni di euro (-6,4%). L'aumento dei ricavi regolati distribuzione gas (+12% rispetto al corrispondente periodo del 2023) e il contributo di Acqua Campania hanno in parte compensato il previsto calo dei ricavi legati alle attività dell'efficienza energetica (fine del programma Superbonus).L'dei primi sei mesi del 2024 ammonta a 671,2 milioni di euro, in crescita del +10,6% rispetto al 30 giugno 2023, grazie anche al contenimento dei costi ed al miglioramento del WACC regolato nella distribuzione gas in Italia. L'è di 241,5 milioni di euro (+13,3%).Ilammonta a 529,5 milioni di euro, in crescita di 210 milioni di euro rispetto all'anno precedente, e ha consentito di finanziare interamente gli investimenti generando un free cash flow, prima delle operazioni di M&A, di 139,4 milioni di euro. L'(esclusi gli effetti ex IFRS 16) è a quota 6.731,4 milioni di euro."I risultati del primo semestre del 2024del Gruppo Italgas e la chiara visione di sviluppo futuro delle nostre attività", ha commentato l'"Con oltre 350 milioni di euro già investiti, si rafforza l'attività di sviluppo di reti e impianti da mettere al servizio di una transizione ecologica sostenibile, sicura e competitiva per l'Italia e la Grecia. Una quota attesa in ulteriore crescita, nella seconda metà dell'anno, con gli- ha spiegato - L'impegno nel settore idrico ha permesso di conseguire i primi importanti risultati in meno di un anno di attività. Abbiamo messo a disposizione delle Autorità la nostra capacità di execution nel Sud del Paese per mitigare gli effetti delle scarse piogge. L'applicazione sulle reti idriche delle tecnologie messe a punto per il network del gas ci consentirà di recuperare efficienza e valore per i territori serviti".