Banca Ifis accelera in Borsa dopo i conti record del 2023

(Teleborsa) - Il titolo, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, accelera a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti 2023 . La banca guidata da Frederik Geertman ha chiuso l'esercizio con un, in crescita del 13,5% rispetto ai 141,1 milioni di euro del 2022. L'utile, al netto della PPA, rappresenta ilper la banca ed è superiore del 16,8% rispetto all'obiettivo di 137 milioni di euro di utile previsto per il 2023 nel Piano Industriale."Raggiungiamo con un anno di anticipo il risultato previsto per il terzo anno di Piano Industriale", ha detto l'AD.di circa 160 milioni di euro, in linea con le previsioni contenute nel Piano Industriale 2022-24.Si muove al rialzo, che si attesta a, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,85 e successiva a 17,49. Supporto a 16,21.