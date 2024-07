Wall Street debole dopo nuovi record. L'inflazione rallenta a sorpresa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dopo che il rallentamento, a sorpresa, dell' inflazione a giugno , ha alimentato le speranze che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse tre volte quest'anno, decidendo per una riduzione del costo del denaro, nella riunione di settembre. Il presidente della banca centrale americana,ha sottolineato nei giorni scorsi le minori pressioni sui prezzi dal mercato del lavoro.Sulle prime rilevazioni, lriporta una variazione pari a -0,11%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.634 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,05%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,14%).Nella seduta di ieri, mercoledì 10 luglio, i listini americani hanno segnato un nuovo record per lo S&P 500, per la prima volta sopra i 5.600 punti. Record anche per il Nasdaq Composite.