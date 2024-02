Banca Ifis, Geertman: utile record, in anticipo rispetto al piano industriale

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Abbiamo chiuso il 2023 con un utile netto di 160 milioni di euro che, al netto della PPA, rappresenta il massimo storico per Banca Ifis e ha beneficiato principalmente dell'andamento favorevole dei ricavi e del modesto rischio di credito. Raggiungiamo cosìper il terzo anno di Piano Industriale". Lo dichiara, Amministratore Delegato di, commentando i risultati 2023 "Nel periodo, abbiamotracciata nel Piano Industriale con soluzioni innovative, da un lato per efficientare i processi, dall'altro per migliorare i servizi e il supporto ai clienti. La prudenza nella gestione dei rischi, unita alla trasformazione digitale ormai avanzata del modello di business e all'autorevolezza nei nostri mercati di riferimento, basata sulla competenza delle Ifis People, ci consentono di guardare avanti con fiducia"."Confermiamo quindi l'obiettivo di circa 160 milioni di euro di utile per l'esercizio 2024, in assenza di shock macroeconomici, pur in un contesto caratterizzato dale un", ha concluso.