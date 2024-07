Banco Desio, nuovo servizio per micro e piccole imprese

Banco Desio

(Teleborsa) -annuncia il lancio del servizio di Anticipo Transato POS digitale, sviluppatoSi tratta di uncon cui Banco Desio introduce per primo nel sistema bancario italiano il servizio di anticipo degli incassi POS in modalità totalmente digitale.Accedendo alla piattaforma online attiva sette giorni su sette e senza l’obbligo di recarsi in filiale, i clienti che utilizzano un POS fornito dalla banca, possono ottenere in tempi rapidi e con la massima semplicità un supporto finanziario, utile per affrontare gli impegni quotidiani: rifornire il magazzino, anticipare le spese correnti, innovare il punto vendita.Grazie all’uso di algoritmi di machine learning che velocizzano la valutazione creditizia, facilitando l’attivazione e la gestione dell’offerta di Anticipo Transato POS,, scegliendo la percentuale degli incassi futuri da destinare al rimborso del credito, così da agevolare un costante equilibrio finanziario. Il servizio, frutto di una customer journey completamente digitalizzata, agile e intuitiva, permette di avere anche una visibilità immediata delle condizioni di fido e della liquidità che viene fornita in tempi rapidi.Questo nuovo servizio si inserisce tra le iniziative di digital innovation definite dal Piano Industriale 2024-2026 con cui Banco Desio si impegna a rispondere alle esigenze di liquidità delle micro e piccole imprese italiane con un’offerta evoluta che non prescinde dai valori fondanti di prossimità territoriale.ha commentato: "Grazie alla collaborazione con Cashberry siamo la prima banca in Italia in grado di offrire un servizio di Anticipo Transato POS interamente digitale, per un accesso al credito sempre più veloce e semplificato. In questo modoanche delle piccole imprese”., ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della partnership avviata con Banco Desio, che fin da subito ha creduto nel progetto di Cashberry e nelle potenzialità di questo sistema di credito digitale. I nostri modelli di machine learning e le applicazioni digitali facilmente integrabili con i sistemi del Banco hanno fatto da acceleratore alla strategia di digital lending dedicata alle imprese. Grazie a una visione comune, abbiamoconcreto per i clienti”.