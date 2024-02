BFF Bank, utile rettificato record a 183 milioni di euro nel 2023

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 condi 183,2 milioni di euro, +25% su base annua e nuovo record. L'Utile Netto Contabile del 2023 è stato di 171,7 milioni di eurosono stati pari a 791,9 milioni di euro (+71% anno su anno), di cui 437,3 milioni di euro provenienti dal dipartimento Factoring, Lending & Credit Management, 63,1 milioni di euro da Payments, 23,6 milioni di euro dai Securities Services e 268 milioni di euro di Altri Ricavi, di cui 180,5 milioni di euro relativi al Portafoglio Titoli di Stato.Ildel 2023 è stato pari a 354,9 milioni di euro, con un repricing delle passività più rapido di quello delle attività, e Ricavi Netti Totali Rettificati pari a 437 milioni di euro (+15% anno su anno).A fine dicembre 2023, ilè pari a 5.617 milioni di euro (nuovo massimo storico), in crescita del 3%, parzialmente influenzato dalle iniezioni di liquidità da parte dei Governi in Spagna e Portogallo, con i volumi in crescita del 10% anno su anno a 8.114 milioni di euro.Ila fine dicembre 2023 è pari a 3,22%, inferiore alla media dei tassi di riferimento del mercato. BFF non ha prestiti da rifinanziare con la Banca Centrale Europea (PELTRO, TLTRO, ecc.).dell'esercizio 2023 sono pari a 183,2 milioni di euro (0,979 euro per azione), di cui 81,9 milioni di euro (0,438 euro per azione) di acconto pagati nel settembre 2023 e 101,2 milioni di euro (0,541 euro per azione) di saldo 2023, che verranno pagati post Assemblea Ordinaria degli Azionisti di aprile 2024. Prossimo acconto sul dividendo previsto a settembre 2024 sulla base dei risultati del 1° sem. 2024.