Sanlorenzo centra la guidance: EBITDA 2023 a 157,5 milioni

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2023 conpari a 840,2 milioni di euro, +13,4% rispetto a 740,7 milioni del 2022, guidati dagli eccellenti risultati registrati da tutte le divisioni del Gruppo; a livello geografico, performance robusta dell’europa, 68,7% dei ricavi, e crescita importante dell’area MEA. L'si attesta a 157,5 milioni di euro, +21,5% rispetto a 129,6 milioni di euro nel 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 120 basis point da 17,5% a 18,7%."Affidabilità, serietà, impegno e trasparenza, mantenendo la barra dritta verso i nostri obiettivi - ha commentato il-Questi i valori che da sempre guidano il Gruppo Sanlorenzo, che oggi presenta i risultati preliminari del 2023in occasione dell’approvazione dei risultati del primo semestre. La performance dell’anno è sostanziata nella crescita di tutti i principali indicatori – a livello reddituale, patrimoniale, nonché in termini di capacità costante di generare nuova cassa a sostegno degli investimenti futuri e della remunerazione dei nostri azionisti".pari a 140,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023, rispetto a 100,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022, forte generazione netta di cassa pari a 40,2 milioni di euro, al netto del pagamento di dividendi per 22,9 milioni di euro, dello share buy-back per 3,3 milioni di euro, degli investimenti netti organici per 44,5 milioni di euro, nonché dell'impatto sulla PFN del consolidamento di Duerre e Sea Energy per 11,3 milioni di euro. Pertanto, la posizione finanziaria netta di cassa, a parità di perimetro, ammonterebbe a 151,8 milioni di euro che si compara alla guidance fornita nel range 135-145 milioni di euro.pari a 1.041,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023, rispetto a 1.069,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022, di cui 587,1 milioni di euro riferiti al 2024 e 454,6 milioni di euro per gli esercizi successivi, continuando ad assicurare un elevato livello di visibilità su un ampio orizzonte temporale.