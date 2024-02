Vontobel acquista quota in Ancala. Profitti 2023 in calo

Vontobel

(Teleborsa) -, banca svizzera specializzata nell'asset management, ha conseguito "solidi risultati" per l'intero anno 2023 in un contesto di mercato difficile, in particolare per i gestori patrimoniali attivi. L'è stato di 262,7 milioni di franchi, in calo del 2% su base annua, il risultato operativo ammonta a 1305 milioni di franchi, in crescita del 2%, grazie al rafforzamento dei ricavi nel Wealth Management, mentre l'è stato di 214,7 milioni di franchi, in calo del 7% su base annua."Nel 2023, Vontobel ha ottenuto una solida serie di risultati in un, che ha costretto i clienti a rimanere in disparte - ha commentato il- Iniziamo il 2024 con una chiara comprensione della via da seguire e un team di leadership pienamente allineato. Siamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari a lungo termine e sul continuo impegno per i nostri clienti, dipendenti e azionisti".Glisono aumentati dell'1% a 206,8 miliardi di franchi, grazie soprattutto alla ripresa del mercato nelquarto trimestre. Vontobel ha registrato afflussi netti pari a -1,4 miliardi di franchi.Vontobel ha anche comunicato di aver siglato un accordo per, gestore di infrastrutture private indipendente con sede a Londra. Questa transazione segna l'ingresso di Vontobel nei mercati privati istituzionali e rappresenta una pietra miliare nel raggiungimento delle sue priorità strategiche, si legge in una nota.Ancala ha undi oltre 4 miliardi di euro e gestisce 18 asset che operano nei settori delle infrastrutture essenziali, tra cui l'energia rinnovabile e la transizione energetica, i trasporti, i servizi di pubblica utilità e l'economia circolare."Fornire l'significa che i clienti possono beneficiare di rendimenti in contanti stabili, non correlati e protetti dall'inflazione, e di creazione di valore a lungo termine attraverso la gestione attiva delle attività e le capacità di origination proprietarie di Ancala", afferma il Co-CEO di Vontobel.