Ardian acquista quota aggiuntiva del 10% nell'aeroporto di Heathrow, sale al 32,6%

Ferrovial

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha completato l'acquisizione di una, consentendo così a, La Caisse (in precedenza CDPQ) e USS di uscire dalle loro ultime partecipazioni di minoranza. Con questa operazione, la quota detenuta da Ardian sale al 32,6%. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la posizione di Ardian come investitore globale nel settore delle infrastrutture."Questo investimento aggiuntivo testimonia la fiducia che riponiamo nel futuro di Heathrow, il principale aeroporto d'Europa, e l'impegno più ampio di Ardian verso le infrastrutture essenziali come asset class strategica -- Da quando, nel dicembre 2024, siamo diventati il maggiore azionista di Heathrow, collaboriamo attivamente con gli altri azionisti, con il management e con le autorità britanniche per garantire che l'aeroporto offra il miglior servizio possibile a passeggeri e compagnie aeree".