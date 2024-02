Portobello, aumento capitale interamente sottoscritto

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, comunica cheordinarie Portobello, rivenienti dall’deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023.Durante il periodo di offerta, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi l’1 febbraio 2024 sono statie, conseguentemente, sono statedelle Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, per un(comprensivo di sovrapprezzo) pari ad, in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.)di opzione e sottoscritto conseguentemente, per un controvalore complessivo diche attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle Nuove Azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, ed interamente. In data odierna, giorno entro il quale potevano essere esercitati i Diritti Inoptati acquistati su Euronext Growth Milan, sono state sottoscritte 203 Nuove Azioni a fronte di un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 1.421 euro.Pertanto, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte ad esito del Periodo in Opzione, risultanodelle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.855.016 euro., per un controvalore complessivo di 1.144.934 euro, sono state.. Pertanto, l’Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 7.999.950 euro.