Portobello, TP ICAP Midcap taglia TP con prospettive che rimangono difficili

Portobello

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" e abbassato aper azione (da 17,2 euro) ilsu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE.Portobello ha pubblicato ieri sera i risultati del primo semestre del 2024, mostrando un rallentamento dei(-17,6%). Nonostante il rallentamento della top line, l'del gruppo è riuscito a tornare in territorio positivo, dopo un primo semestre 2023 difficile.Per il futuro, gli analistiin tutto il secondo semestre, il che li porta adi fatturato per FY 2024 a 100,8 milioni di euro (vs 129,2 milioni di euro) e di EBITDA a 9,5 milioni di euro (vs 16 milioni di euro)."In un contesto difficile, le- si legge nella ricerca - Tuttavia, contiamo su una ripresa nel 2025, in cui il gruppo dovrebbe essere in grado di recuperare i propri margini una volta stabilizzati i prezzi".