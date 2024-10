Ecosuntek, ok soci controllata Eco Trade a nuovo aumento capitale

Ecosuntek

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, rende noto che, in data odierna, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della, proseguendo nel proprio programma di sviluppo, che prevede comunque il mantenimento di una partecipazione di controllo (51%) da parte di Ecosuntek., ha deliberato un aumento del capitale sociale riservato ai Sigg. Nicola Moschillo, Luca Ioan, Adriano Ranelli e Marco Brumana.L’Assemblea ha approvato l’aumento di capitale a pagamento, per un valore nominale complessivo di Euro 10.460,00, senza sovraprezzo, la cui sottoscrizione è riservata ai seguenti soggetti: Euro 2.615,00 dal socio Ioan Luca; Euro 2.615,00 dal socio Moschillo Nicola; Euro 2.615,00 dal socio Ranelli Adriano; Euro 2.615,00 dal socio Brumana Marco.All’esito dell’operazione, si legge in una nota, il complessivo capitale sociale, sottoscritto e versato, di Eco Trade ammonta ad Euro 120.290,00.L’operazione di rafforzamento del capitale sociale deliberata in data odierna, che segue l’aumento di capitale riservato effettuato in data 20 marzo 2024, "rappresenta un ulteriore passo nel programma di sviluppo della controllata Eco Trade", spiega la nota.