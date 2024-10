Rocket Sharing Company chiude collocamento: sottoscritte 1.294.000 azioni

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia la(ABB) riservata a investitori qualificati, investitori professionali (anche esteri) e altri operatori di settore o strategici per la società, con laprive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.Le azioni derivano dall’con esclusione del diritto di opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dll’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2021.Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al, per un controvalore complessivo pari a 427.020 euro,di Rocket.Le Nuove Azioni Rocket saranno, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Ildelle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni, Consigliere non esecutivo della Società,nell’ambito del collocamento privatoper un controvalore complessivo di 49.500 euro, la cui partecipazione ad esito del collocamento risulta. Pescetto non ha assunto alcun obbligo vincolante rispetto all’Aumento di Capitale,A seguito della sottoscrizione delle complessive . 1.294.000 Nuove Azioni Rocket, il capitale sociale di Rocket risulta suddiviso in 13.794.00 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari al 51,06% del capitale sociale. La procedura di ABB potrà essere riaperta per consentire ulteriori sottoscrizioni per un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 272.980 euro , entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2024.