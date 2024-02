AdR, Bruni (Enav): "Uniti da lunga collaborazione su sicurezza, procedure e sostenibilità"

(Teleborsa) - "Sono lieta di essere presente qui oggi, nella giornata in cui si festeggia un. Mi piace ricordare in questa occasione la, caratterizzata da una visione condivisa del mondo dell’aviazione civile". E' quanto dichiarato da, all'evento di celebrazione dei 50 anni dalla nascita della società di gestione degli aeroporti romani.Bruni ha posto l'accento sugli, orientata alla "ed evoluzione dei concetti operativi funzionali alla comune visione del servizio che ha vede come"."In questo contesto AdR ed ENAV sono stati i(ACDM) - ha sottolineato Bruni - un insieme di procedure operative e di tecnologie sviluppate su una piattaforma comune che permette unattraverso un continuo scambio di informazioni".La collaborazione fra ENAV ed AdR - ha aggiunto - si è concretizzata in una "di entrambe le società con lo scopo dipreviste ed in linea con il costante sviluppo del mondo dell’aviazione. Un esempio significativo di questa sinergia è la collaborazione in atto in ambito europeo per i progetti SESAR in collaborazione con Deployment Manager""Siamo, e ci tengo ad evidenziarlo, uniti con ADR anche nelle iniziative sociali nella comunità aeroportuale - ha ricordato la Presidente di ENAV - come il progettonato su iniziativa die della realtà Parrocchiale interna all’aeroporto, di aiuto ai migranti senza dimora e che vogliono tornare nel loro Paese di origine"."Siamo stati e saremo, e per farlo sempre meglio, con progettualità di collaborazione aventi l’obiettivo del mantenimento e del miglioramento deglinecessari di sostenibilità complessiva delle operazioni aeroportuali in un contesto sfidante come quello dell’aviazione civile".