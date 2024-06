All'aeroporto di Bergamo inaugurata la nuova via di rullaggio

(Teleborsa) -si è svolta la cerimonia inaugurale dellarealizzata nell’area nord del sedime aeroportuale, per un investimento di circa. L'intervento comprende ancheche contribuiscono nell’insieme a determinare condizioni di maggiore efficienza e flessibilità operativa, abbattimento dei tempi di attesa degli aeromobili e riduzione significativa delle emissioni di CO2 al suolo.Presenti alla cerimonia il Presidente SACBO,, l’assessore alle infrastrutture della Regione Lombardia,, il presidente della Provincia di Bergamo,, ed i sindaci di Seriate,, e Grassobbio,Il Presidente di SACO Giovanni Sanga ha affermato che si tratta di in intervento importantissimo" dove "il tema della sostenibilità affianca il tema degli investimenti in modo importante". Sanda ha ricordato che si tratta di un "intervento di 35 milioni, abbastanza rilevante da un punto di vista finanziario, ma importante anche per quanto attiene agli aspetti tecnico-gestionali del sistema di atterraggi e decolli" e "per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2".La nuova via di rullaggio consiste neldi quella preesistente nell’area nord del sedime aeroportuale,, per una lunghezza aggiuntiva di circa 1.600 metri, e consente agli aeromobili in sosta nel piazzale nord di raggiungere il punto di decollo sulla testata 28 (est) grazie a due nuovi raccordi. Questa procedura garantisce, su base annua, il re la, e si riflette positivamente sulla puntualità dei voli, sia in partenza che in arrivo.L'Assessore alle Infrastrutture della Regione Lombardia,, ha parlato di un "tassello importante per la realizzazione di tutti i progetti previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale, ma soprattutto un importante e fondamentale tassello per il miglioramento della sostenibilità dell'aeroporto". "L'opera - ha sottoloneato -consentirà sicuramente di gestire in sicurezza l'operatività e la movimentazione degli aeromobili, ma soprattutto avrà un grande impatto positivo per la convivenza dell'aeroporto con la comunità locale. Un plauso a SACBO che sta crescendo nel modo più moderno e sostenibile possibile".I lavori di realizzazione della nuova taxiway Bsi sono uniti all’adeguamento e sistemazione dele alla creazione di una piazzola dedicata alladotata di barriera frangiflusso, ha comportato anche una serie di interventi innovativi e migliorativi di sistemi e reti di assistenza alle operazioni a terra, tutti dotati di impiantistica luminosa con tecnologia LED. Sulla via di rullaggio è stato realizzato uprimo esempio in assoluto negli aeroporti italiani, che permette unrispetto ad un impianto standard di oltre l'80% in termini di consumi offre anche maggiore sicurezza delle operazioni di manutenzione date le bassissime tensioni in campo.Tutti gli interventi sono stati eseguiti in collaborazione con, Ente Nazionale Assistenza Volo, al fine di ottimizzare la gestione operativa dello scalo.