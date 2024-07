ASPI sigla Protocollo con Associazioni consumatori per risoluzione controversie

(Teleborsa) -per lafra Autostrade per l?Italia ed i consumatori,grazie ad un Protocollo d'intesa formato dall'azienda con le principali Associazioni dei Consumatori: Acu; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assourt; Assoutenti; Cittadinanzattiva; Codacons; Codici; Confconsumatori; CTCU; Federconsumatori; Casa del Consumatore; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; U.Di.Con.; Unione Nazionale Consumatori.avrà lo scopo di assicurare unache dovessero insorgere tra ASPI ed i suoi utenti, anche sulle tratte gestite dalle concessionarie RAV - Raccordo Autostradale Valle D’Aosta, Tangenziale di Napoli e Società Autostrada Tirrenica.L’Organismo intende agevolare la risoluzione delle controversie con procedure improntate ai principi di. Gli ambiti di competenza riguardano, come ad esempio l’assistenza autostradale, l’accessibilità ai servizi e la corretta corresponsione del pedaggio. A seguito di un, gli utenti potranno avviare la procedura presentando lasul sito web di ASPI, sia direttamente si indirettamente, attraverso le Associazioni dei Consumatori aderentiò, per le quali è prevista un’area riservata sul portale Autostrade.L’iter prevede che, nominati da ciascuna delle due parti: azienda e associazioni. I due mediatori applicano una, finalizzata a individuare in tempi rapidi una soluzione da proporre all’utente che sarà libero di accettare o meno.Con la firma del Protocollo d’Intesa Autostrade per l’Italia apre unareciproco con un fondamentale stakeholder nell’ottica del comune perseguimento della soddisfazione dell’utente, mettendo al centro il ruolo sociale e strategico dell’infrastruttura autostradale per lo sviluppo del Paese.