"Società di persone", il 13 febbraio convegno dei Commercialisti

(Teleborsa) - Si intitola “Le società di persone: prospettive di riforma per trasparenza e finanziabilità” il convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si svolgerà martedì 13 febbraio a Roma - dalle 15.00 alle 19.00 - presso il Centro congressi “Roma Eventi Fontana di Trevi”.L’evento - spiega la nota - èche affronteranno gli aspetti contabili, aziendalisti e civilistici della materia e si concluderà con una serie di interventi sul calendario di riforma della normativa.Saluti di benvenuto a cura divicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti; Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale del notariato; Toni Ciolfi, consigliere dell’Ordine dei commercialisti di Roma; David Moro, consigliere nazionale dei commercialisti delegato al diritto societario.Alla prima tavola rotonda suartecipano Alessio Di Amato, professore ordinario di Diritto dell’economia, Università di Salerno – Luiss; Ermando Bozza, professore in Contabilità informatizzata e digital auditing, Università di Chieti-Pescara; Luciano De Angelis, direttore area societaria della Rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione; Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa, Gruppo BCC Iccrea; Andrea Trevisani, direttore Politiche fiscali di Confartigianato Imprese.Alla seconda tavola rotonda su “partecipano Carlo Alberto Busi, notaio in Padova; Giovanni Barbara, professoressa straordinaria di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’impresa, Università LUM Giuseppe Degennaro; Marco Maceroni, professore di Diritto commerciale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dirigente presso la Direzione generale per la vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società del MIMIT; Stefania Pacchi, professoressa ordinaria di Diritto commerciale, Cátedra de Excelencia UC3M-Banco Santander-Università Carlos III de Madrid; Paolo Talice, notaio in Treviso.A concludere il convegno una serie di interventi sul calendario di riforma della normativa conconsigliere nazionale dei commercialisti delegato al diritto societario, F