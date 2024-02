TIM, Intesa Sanpaolo avvia copertura sul titolo

Telecom Italia

Telecom

(Teleborsa) - Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,43%.Gli analisti dihanno avviato la copertura sulle azioni della compagnia telefonica con giudizio "buy" e target price di 0,40 euro per azione. Gli stessi esperti dell'ufficio studi, hanno avviato la valutazione anche sul titolo dellesempre con raccomandazione "buy" e prezzo obiettivo di 0,40 euro per azione.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,2669 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,2729. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,2635.