Banca Popolare di Cortona, utile balza a 3,7 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con unpari a 3,7 milioni di euro, in significativo incremento rispetto a quanto realizzato nel 2022, pari a 654 mila euro.Glidi vigilanza, CET 1, TIER 1 e Total Capital, raggiungono la misura del, in buona crescita rispetto al 15,62% del 2022 e ben al di sopra dei coefficienti minimi comunicati dalla Banca d'Italia, a seguito dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP (CET1: 9,05%; Tier1: 10,85%; Total capital: 13,25%)."Il 2023 è statoanche per la crescita del prodotto bancario, che sale complessivamente di oltre l'8% - si legge in una nota - Stabili gli impieghi alla clientela; la raccolta indiretta cresce di oltre il 19%; la raccolta diretta da clientela cresce di oltre l'11%".