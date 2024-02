Nucera, vendite trimestrali in aumento. Continua a prevedere EBIT negativo

thyssenkrupp nucera

(Teleborsa) -, azienda tedesca per le tecnologie a idrogeno, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023-2024 con un aumento delledel 34,6% a 208,3 milioni di euro, mettendo a segno il suo fatturato trimestrale più alto di sempre.Come previsto, i maggiori costi di struttura e di sviluppo nel business in rapida crescita degli elettrolizzatori d'acqua per la produzione di idrogeno verde e un margine lordo inferiore, in particolare, hanno fatto scendere l'a -0,9 milioni di euro (stesso trimestre dell'anno precedente: 11 milioni di euro). Ilè sceso dal 7,1% al -0,4%. Ildi 2,8 milioni di euro è stato inferiore al livello dell'anno precedente (8,5 milioni di euro).Nel primo trimestre Thyssenkrupp Nucera ha aumentato il propriodell'8,8% raggiungendo i 175,5 milioni di euro. Il portafoglio ordini ha raggiunto i 1.339 milioni di euro, dopo i 1.450,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente."Per attuare rapidamente la nostra strategia di crescita e sfruttare le opportunità del mercato, prevediamo che nei prossimi trimestri i", affermadi Thyssenkrupp Nucera.La società, nella quale siachedetengono partecipazioni significative, ha, prevedendo ancora una perdita operativa nell'ordine di due cifre a milioni di euro a causa dei costi di accelerazione.