Borse europee caute. Occhi sulle trimestrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Fineco

Interpump

Nexi

Campari

Pirelli

Banca Popolare di Sondrio

Saipem

Intercos

Pharmanutra

MFE A

D'Amico

Ariston Holding

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione, con gli occhi degli investitori rivolti alle trimestrali, mentre attendono nuovi indizi sulle mosse delle banche centrali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 77,4 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,74%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%,avanza dello 0,33%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,82%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 36.371 punti.di Milano, troviamo(+2,80%),(+1,55%),(+1,09%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,54%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,67%),(+0,98%),(+0,92%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,06%.Sensibili perdite per, in calo del 4,05%.