Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola: i grandi numeri post acquisizione

(Teleborsa) -, più di: sono solo alcuni dei numeri dell'Ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina oggialla presentazione dei risultati del primo anno di attività, dal 1° settembre 2022, dopo l'acquisizione da parte o della, di proprietà della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.L’evento si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Ospedale, alla presenza di, Presidente dell’Ospedale Isola Tiberina, e, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina.Ne 2023, è stata realizzata la, da ultimo quello in Oncologia Radioterapica e Medica dedicato a San Leopoldo Mandic, fino allanel Centro "Donna e bambino nascente", senza dimenticare il, nato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e Deloitte e dedicato ad assicurare percorsi di cura a pazienti italiani e stranieri in condizioni di fragilità sociale.Tra i principali, c'è la ristrutturazione dele del reparto di, il rinnovo delleper aumentare la sicurezza e l’efficienza della struttura e l’attivazione diper tornare a un. Ma anche il rafforzamento del dialogo con il territorio, per rispondere alle esigenze di cura delle fasce più fragili, e un maggiore focus su ricerca e didattica attraverso la proficua collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.“Siamo molto orgogliosi del percorso avviato nell’ultimo anno, caratterizzato da enormi sfide ma anche da successi significativi, in linea con la nostra mission: essere ‘la sanità al centro di Roma: l’eccellenza per tutti", ha dichiaratoPresidente dell’Ospedale Isola Tiberina.“Nel 2023 l’Ospedale ha ampliato l’offerta clinica al servizio dei pazienti ed è tornato ad erogare il volume delle prestazioni previste dal budget regionale, focalizzandosi su sei aree cliniche specialistiche sulle quali sono stati concentrati gli investimenti in personale, tecnologia e spazi dedicati", ha spiegatoDirettore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina, aggiungendpo "ol 2024 sarà l’anno in cui lavoreremo per rafforzare progetti di miglioramento della qualità dei percorsi clinico-assistenziali e di accoglienza dei pazienti, partendo da tre aree chiave per il nostro Ospedale e per la cittadinanza: il Pronto Soccorso, l’Ostetricia e la Terapia Intensiva Neonatale".