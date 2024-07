Wateralia (Ambienta SGR) completa l'acquisizione di Calpeda Pumpen

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha comunicato che la sua platform company, distributore di pompe per il settore dell'acqua in Germania. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Wateralia è attiva nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di pompe per il ciclo integrato dell'acqua, con ungenerato in più di 140 paesi, oltre 1.000 dipendenti, 5 stabilimenti produttivi e 25 filiali in tutto il mondo.Calpeda Pumpen rappresenta la. Con l'acquisizione di Caprari, nel febbraio 2021, Ambienta ha riconosciuto il potenziale di crescita del settore della gestione del ciclo dell'acqua e il suo contributo determinante per contrastare il problema della carenza idrica. Nel luglio 2022, Ambienta ha poi completato l'acquisizione di Calpeda, società leader nella progettazione e produzione di pompe per il ciclo integrato dell'acqua, riunendo queste due realtà nel gruppo denominato Wateralia. Nel marzo 2023, Ambienta ha acquisito Linea Ricambi e Bergomi Trading, riunite sotto il nome di Caprari Trading, affermate società di distribuzione di ricambi e pompe nel settore dell'acqua. Grazie all'acquisizione di Calpeda Pumpen, Wateralia rafforzerà la propria presenza in Germania, potenziando la rete distributiva e l'assistenza post-vendita."L'acquisizione di Calpeda Pumpen, con la sua solida presenza in Germania, rafforza la portata internazionale di Wateralia consolidando il suo posizionamento sul mercato tedesco, oltre che il percorso di crescita internazionale di Ambienta - ha commentato- Questa operazione è pienamente allineata alla nostra visione di crescita strategica per il gruppo e, oltre a corroborare i nostri obiettivi di espansione e consolidamento nel settore, segna la prima acquisizione internazionale per Wateralia".