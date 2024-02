Powersoft, collaborazione tecnologica con Ferrari per migliorare esperienza audio

Powersoft

Ferrari

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha annunciato unacon, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB.La collaborazione - si legge in una nota - ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni che contribuiscano a, minimizzando i consumi energetici e garantendo benefici in termini di efficienza, affidabilità e qualità del suono. La significativa riduzione della dispersione di calore, il recupero attivo dell'energia reattiva degli altoparlanti e la flessibilità di installazione grazie al rapporto peso/potenza estremamente favorevole, sono caratteristiche distintive delle tecnologie Powersoft."La collaborazione con Ferrari rappresenta un momento significativo nella storia di Powersoft e dimostra la capacità e la creatività italiana nel campo dell'acustica nel mercato automotive - ha commentato il- Condividiamo i valori fondamentali di eccellenza, innovazione e passione per l'ingegneria e lo sviluppo tecnologico. Siamo entusiasti di contribuire con il nostro know-how a migliorare l'esperienza audio di Ferrari"."Siamo entusiasti della nuova e stimolante collaborazione tecnologica con Powersoft, che ci consentirà di offrire esperienze audio eccezionali - ha detto- Mettendo a fattor comune le nostre competenze e il nostro know-how, puntiamo a definire delle soluzioni all'avanguardia e a una qualità del suono superiore che non vediamo l'ora di condividere con i nostri clienti".