Saipem, ok da regolatore australiano a ripresa operazioni nave Castorone

Saipem

(Teleborsa) - L'ente regolatore del Commonwealth australiano(National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) ha dato parere favorevole alla ripresa delle operazioni con il mezzo navale Castorone.Lo fa sapere, con una nota, a seguito dell'in Australia il 30 gennaio 2024, aggiungendo che sta lavorando a stretto contatto con il cliente per il riavvio delle operazioni di posa della condotta, ponendo la sicurezza come massima priorità.