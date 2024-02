Confindustria: candidature all'esame dei saggi, slittano consultazioni

(Teleborsa) - Le candidature alla presidenza disono ancora all'esame dei. La Commissione di designazione avrebbe bisogno di più tempo per verificare la correttezza della documentazione presentata dai candidati, in particolare le firme a sostegno.Per: Edoardo Garrone, Emanuele Orsini, Alberto Marenghi e Antonio Gozzi. Slittano così le consultazioni dei saggi con la base imprenditoriale di Confindustria. Salta l'incontro a Milano, nella sede di Federchimica, in programma per domani e quello di venerdì 16 a Bologna. Probabilmentee il 'tour' potrà cominciare la prossima settimana.