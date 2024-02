II 64,1% degli italiani ritiene di avere informazioni scarse, generiche o nulle riguardo al concetto di Smart Building

(Teleborsa) - Per raggiungere gli obiettivi dell’per lo sviluppo sostenibile fissati dall’Unione Europea e favorire il percorso didel Paese, è necessario aumentare gli investimenti sulla riconversione e suldegli. Secondo le analisi della, iniziativa avviata nel 2022 dainsieme alle più importanti imprese di questa filiera, la conversione degli edifici in ottica smart consentirebbe di abilitare una riduzione del 20-24% dei consumi energetici e del 4-5% di quelli idrici.Oggi inquesta opportunità è frenata da una scarsa conoscenza del concetto die dalla percezione dei cittadini sulla presenza di diversi ostacoli alla riconversione smart del. Il 64,1% degli italiani ritiene di avere informazioni scarse, generiche o nulle riguardo al concetto di Smart Building. Oltre 1/4 dei cittadini ha la percezione di costi elevati delle tecnologie e degli interventi (26,9%) e lamenta difficoltà di accesso agli incentivi (20,3%). Una situazione che evidenzia la necessità per Istituzioni e aziende di favorire una maggiore consapevolezza sul tema per sostenere così la transizione ecologica del Paese.