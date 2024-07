Pagamenti digitali: solo il 50% degli istituti bancari valuta l'impatto delle normative su FIDA ed Euro Digitale

(Teleborsa) - L'adeguamento allesaràche operano in Europa. E' quanto emerge da "", l'analisi condotta daintervistando i maggiori istituti bancari e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano in Europa, Italia inclusa, approfondisce l’impatto delle recenti normative e iniziative dell'Unione Europea in tema di pagamenti sui modelli di business e i livelli di consapevolezza e preparazione degli operatori.Molti intervistati affermano dia seguito delle nuove iniziative dell’UE nell’ambito dei pagamenti, tuttavia ne prevedono alcuni effetti. Il 67% ritiene checon un conseguente incremento della concorrenza, il 75% pensa che porteranno a un aumento dei pagamenti digitali e, sempre il 75%, stima che comporteranno un miglioramento dell’esperienza utente. Rilevante è ritenuto anche l’impatto sulle infrastrutture esistenti (63%) che andranno modificate o aggiornate.Gli intervistati mostrano diversi livelli di consapevolezza riguardo alle nuove normative e iniziative UE. Se da un lato dichiarano un livello elevato di conoscenza dell’SCT Inst (80%) e della PSD3 con il regolamento di accompagnamento PSR (70%), la consapevolezza riguardo all'euro digitale e al regolamento FIDA risulta invece più modesta (56%). La C-Suite appare in generale ancora poco consapevole (secondo il 70% degli intervistati il proprio top management ha una conoscenza limitata o assente di PSD3, PSR e FIDA) dato che queste iniziative sono spesso gestite a livelli organizzativi inferiori.Nonostante la C-Suite sembri avere una, quasi la metà (48%) degli intervistati stima che esse saranno una delle 10 principali voci di investimento nei prossimi anni e che potrebbero avere un impatto significativo sulla strategia.Dall’analisi EY emerge che molte organizzazioni stanno sottovalutando l’impatto delle iniziative europee.Inoltre, gli intervistati prevedono che(48%),(48%) e(41%) rimodelleranno in modo significativo i modelli di business. In particolare, le nuove normative modificheranno le aspettative dei clienti dato che determineranno una maggiore personalizzazione e trasparenza da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento.Gli operatori avranno necessità di migliorare le proprie infrastrutture, mentre le preoccupazioni degli intervistati si concentrano soprattutto sull’impatto sui ricavi e sull’aumento dei costi operativi e conseguenti effetti sulla redditività. Quasi il 35% stima che queste normative potrebbero avere un impatto sui ricavi dai servizi di pagamento tra il 5% e il 20%., commenta: "Il panorama regolamentare in rapida evoluzione del mondo dei pagamenti ha chiare implicazioni perÈ quindi molto importante che il tema entri nell’agenda del top management. Un’insufficiente preparazione all'impatto delle nuove normative e iniziative dell'Unione Europea potrebbe avere conseguenze negative sui ricavi, accrescere la concorrenza da parte di nuovi operatori e incidere negativamente sull'esperienza del cliente. Più di un terzo degli istituti finanziari e dei payments provider intervistati nell’ambito della nostra survey ritiene cherichiedendo forti investimenti iniziali finalizzati alla conformità normativa, al monitoraggio delle frodi e agli aggiornamenti tecnologici. Nel lungo termine, le aziende che affronteranno efficacemente questi cambiamenti otterranno un vantaggio competitivo e si troveranno in posizione ottimale per proteggere la propria attività e offrire servizi migliori ai propri clienti".commenta: "Molti Top Manager stanno ancora familiarizzando con le nuove iniziative UE in tema di pagamenti, quali l’open finance (FIDA) e l’euro digitale. Meno della metà delle organizzazioni che hanno risposto al nostro sondaggio hanno completato le relative valutazioni d’impatto. Considerati i potenziali effetti di questi cambiamenti, che probabilmente richiederanno importanti aggiornamenti dell’infrastruttura digitale in tutte le organizzazioni, è fondamentale che le, cosa perfino più importante, che definisca una strategia per affrontare queste iniziative".