EY Future Consumer Index: consumi in Italia tra ottimismo e sfide economiche

(Teleborsa) - La, che ha sondato le opinioni didi cui 500 in Italia, evidenzia un cambiamento significativo nei comportamenti dei consumatori italiani, influenzati dall'incertezza geopolitica ed economica globale. Dalle risposte degli italiani emerge un quadro di preoccupazione per la propria condizione economica (44% dei rispondenti) e per l’economia nazionale (52%), percentuali entrambe in calo rispetto al dato registrato nella precedente edizione, a gennaio 2024, dimostrando una grande capacità di adattamento e resilienza da parte dei consumatori.Nonostante l'incertezza geopolitica ed economica,nei prossimi tre anni. Tuttavia,delle utenze e il. La salute e la sostenibilità sono priorità crescenti, soprattutto tra la Gen Z."L'EY Future Consumer Index ha evidenziatoche riflettono il cambiamento in corso nei comportamenti dei consumatori italiani. Innanzitutto il sentimento dei consumatori si esprime in un, il 23% prevede un miglioramento della propria situazione economica nei prossimi tre anni, anche in presenza di persistenti pressioni economiche. Le spese dei consumatori sono impattate ancora da incertezze economiche, dagli effetti inflattivi e impatti climatici. Molte aziende, quindi, stanno implementando azioni sui prezzi, rivisitazioni del portafoglio prodotti e iniziative di produttività. Inoltre,: il 33% segue regolarmente influencer sui social media, e il 51% si affida a loro per le scelte di acquisto. La proliferazione dei canali di vendita sta rendendo più frammentata l’esperienza di consumo e diventa fondamentale rivedere le strategie di marketing. Infine, sempre più rilevanza acquista la gestione dei dati che può portare significativi vantaggi nella relazione con i consumatori, i quali mostrano disponibilità a scambiare informazioni personali in cambio di esperienze sempre più personalizzate", commentaLa, con il 95% che evita lo spreco di cibo e il 58% che ricicla o riutilizza i prodotti. Le priorità variano tra le generazioni: Baby Boomer, Gen X e Millennial puntano sull'accessibilità economica, mentre la Gen Z privilegia la salute.Glicontinuano a guadagnare importanza, con il 33% degli italiani che li segue attivamente e il 51% che si affida alle loro raccomandazioni per gli acquisti. Tuttavia, il 62% degli intervistati è preoccupato per la gestione dei propri dati personali e per i possibili attacchi hacker.Il panorama dei consumi in Italia è in evoluzione, con una crescente attenzione alla sostenibilità e una forte influenza dei canali digitali. Lebilanciando innovazione e rispetto delle preoccupazioni dei consumatori riguardo la privacy e la sicurezza dei dati.