S.I.F. Italia vuole dismettere integralmente la partecipazione in Visibilia

S.I.F. Italia

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Il CdA di, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato diin, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, anche tenuto conto che l’investimento era legato ad un progetto che presupponeva la visione imprenditoriale e strategica, le competenze professionali e le capacità esecutive di Luca Giuseppe Reale Ruffino, morto lo scorso anno.Non costituendo un asset strategico, la società "non intende impegnare ulteriori risorse finanziarie in Visibilia, madetenuta in tale società, in una o più soluzioni, nei tempi e con le modalità che verranno ritenute più opportune nel migliore interesse della società e degli altri stakeholders, valutando le opportunità di disinvestimento che potranno di volta in volta presentarsi", si legge in una nota.Coerentemente con quanto deciso oggi, la societàdi Visibilia per partecipare e indirizzare la gestione ordinaria della stessa, se non laddove risultasse necessario e/o opportuno nel contesto e ai fini del processo di dismissione.