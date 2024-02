Sanlorenzo, cantieri più green con tre nuovi impianti fotovoltaici

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha introdottoper ridurre le emissioni di CO2 di oltre 600 tonnellate l’anno, grazie alle partnership con Axpo Energy Solutions Italia.In dettaglio, l'accordo tra le due società ha visto la realizzazione di tre impianti fotovoltaici, per unache si aggiungono a 500 kW già presenti presso le sedi di Sanlorenzo. Si tratta, in particolare, dei siti di La Spezia, in cui ha luogo la produzione di superyacht, di Ameglia, comune spezzino in cui si trova la sede principale dell'azienda, e di Viareggio, cuore storico della nautica italiana. Il gruppo prevede inoltre di aumentare ulteriormente la potenza installata fino a 3,1 MW entro fine 2024."Le installazioni degli impianti fotovoltaici di Ameglia, La Spezia e Viareggio rappresentano un- ha commentatoe President Sanlorenzo Superyacht - La transizione verso l'energia rinnovabile sottolinea l'impegno a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive".