Vard (Fincantieri) costruirà nave per Cyan Renewables

Fincantieri

Siemens Gamesa

(Teleborsa) -, controllata norvegese del gruppo, ha firmato un contratto per la, un operatore specializzato in navi per l'energia eolica offshore in Asia. Vard è stata selezionata per la progettazione e la costruzione a seguito di una gara d'appalto in cui era in competizione con altri fornitori. La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2026.La nave rientrerà in unconper Hai Long n. 2, parte dell'Hai Long Offshore Wind Project, che comprende i parchi eolici offshore Hai Long n. 2 e n. 3 a Taiwan.