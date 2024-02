Palingeo, +7,80% nel primo giorno a Piazza Affari

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, ha chiuso il. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita,, rispetto a un prezzo di collocamento di 5,00 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 28 milioni di euro.Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 766.059 euro, con 186conclusi e 141.600passate di mano."Con soddisfazione, Palingeo raggiunge oggi un importante traguardo: l'IPO. Questo passo significativo ci permette di accelerare la nostra crescita, implementare strategie di consolidamento e ampliare il nostro impatto nel mercato di riferimento. Laper il percorso che ci aspetta", hanno commentato Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, co-fondatori di Palingeo.Palingeo rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quinta quotazione del 2024 su Euronext. In fase di collocamento Palingeo ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 8,1 milioni di euro.