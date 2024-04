Palingeo, CdA propone integrazione del Consiglio di Amministrazione

Palingeo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, ha deliberato, inter alia, di sottoporre all’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, la proposta di, mediante la nomina di due ulteriori amministratori, di cui uno dotato dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.Tale proposta - spiega la società in una nota - risiede nel fatto di adeguare l’articolazione e la composizione del CdA, al fine di riflettere le mutate esigenze organizzative della Società derivanti dalla quotazione, oltre al fatto di voler garantire una rappresentanza in consiglio anche agli azionisti di minoranza.