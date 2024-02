Stellantis, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Stellantis

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+15%, di cui 2/3 per la revisione stime e 1/3 per cancellazione delle azioni rinvenienti dal buy-back) ilsu, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, confermando la" sul titolo".Gli analisti, sebbene dalla call non siano emersi ulteriori elementi quantitativi espliciti sulla, confermano quanto affermato ieri in merito allo spazio per aumentare l'adj. EBIT (+13% a 23,8 miliardi di euro, -2% YoY) e di conseguenza il net profit (+14% a 17,1 miliardi di euro, -3% YoY), basandosi anche sul newsflow dei competitors.Per quanto riguarda il, può essere aumentato di 1 miliardo di euro nel caso la cinese Dongfeng decida di vendere la sua quota residua dell'1,5% (quindi il buy-back totale potrebbe salire oltre 4 miliardi di euro e arrivare al 5,5% del capitale).