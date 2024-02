Confindustria, Garrone scatta direttamente al voto finale il 4 aprile

(Teleborsa) -- Edoardo Garrone, Emanuele Orsini, Alberto Marenghi e Antonio Gozzi -delle preferenze, richiesta dallo Statuto per concorrere all'elezione alla Presidenza. Lo rende noto la commissione dei saggi.Fra i candidati,, Presidente di ERG e de Il Sole 24 Ore,del totale dei voti ad oggi regolarmente esercitabili nell'assemblea confederale". Tale condizione - ricordano i saggi - determinala sua partecipazione. Garrone va quindi direttamente in finalissima, il 4 aprile quando i 182 membri del Consiglio Generale voteranno per la successione a Carlo Bonomi.L'altro pretendente favorito è, , vicepresidente di Confindustria con delega al Credito, cheper bocca dell'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, con cui ha lavorato a stretto contatto nel corso della presidenza Bonomi.Orsini, assieme agli altri due candidati, l'altro vicepresidente eed il presidente di Federacciai, dovranno essere validati dalla commissione dei saggi che, dopo aver accertato il loro gradimento, li passeranno in finalissima.