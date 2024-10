Forum UniCredit e Confindustria Salerno su finanza sostenibile e sviluppo industriale

UniCredit

(Teleborsa) -, nella Sala Convegni di Confindustria Salerno, ilsul tema "Finanza sostenibile e sviluppo industriale: verso un’economia circolare".L’incontro verrà aperto dagli interventi di A, Presidente Confindustria Salerno, e di F, Regional Manager Sud UniCredit. A seguire sono previste le relazioni di, Regenerative Finance Catalyst di NATIVA SB, sul tema "La sostenibilità come volano di crescita" e di, ESG Expert UniCredit, e, Responsabile Corporate Region Sud UniCredit, sul tema "UniCredit e gli strumenti finanziari per la sostenibilità".I lavori proseguiranno con la relazione di, Referente agevolato UniCredit Leasing, sula supporto delle imprese,Il Forum si chiuderà con unasu "Best practice e azioni concrete per lo sviluppo disoluzioni sostenibili" nella quale interverranno, General Manager Saggese,, Amministratore Unico Helios ,, Regional Manager Sud UniCredit,b, Amministratore Delegato Rinaldi Group,, Amministratore Delegato Di Mauro Officine Grafiche. La tavola rotonda sarà moderata da, Vice Presidente Confindustria Salerno delegato al Credito.