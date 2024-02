Germania, Bundesbank: fase debole dell'economia potrebbe continuare

(Teleborsa) - "È probabile che alcuni fattori di stress nell'economia tedesca permangano all'inizio del 2024 e la produzione economica potrebbe nuovamente diminuire leggermente nel primo trimestre.che dura dall'inizio della guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina". Lo afferma la, la banca centrale tedesca, nel suo rapporto mensile."Tuttavia, unanel senso di undella produzione economica non può ancora essere identificata e non è attualmente prevista", scrivono gli esperti.Secondo Bundesbank, "non ci sono quindi segnali di una causa della debole congiuntura".Gli esperti prevedono che nei prossimi mesi il. "Tuttavia, a causa dei diversi effetti base per l'energia e i trasporti pubblici locali nella tariffa dell'anno precedente, potrebbero verificarsi forti oscillazioni - viene spiegato - Il fatto che quest'anno la Pasqua cada in anticipo rispetto all'anno scorso avrà ripercussioni anche sui prezzi dei pacchetti vacanza e quindi sul tasso di inflazione. Nei prossimi mesi la pressione sui prezzi sui generi alimentari e su altri beni continuerà probabilmente a diminuire. Tuttavia, è probabile che diminuisca più lentamente nei servizi, anche a causa della continua forte crescita salariale".