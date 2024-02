Partecipate pubbliche, Istat: in calo nel 2021 a 7.808 (-2%)

(Teleborsa) - Ledalnel 2021 sono risultate essere 7.808, il 2% in meno rispetto al 2020. Lo segnala un report diffuso oggi dall'. Aumenta il numero delle unità attive nei settori dell'(1,3%) con una crescita del numero di addetti del 2% (886.123 addetti nel 2021). Ladel lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 13,2% e risulta pari a 107.417 euro contro i 52.600 euro del totale nazionale del settore Industria e Servizi, anche in considerazione della loro maggiore dimensione media.Aumentano (+12,0%), invece, le partecipate pubbliche degli, quali Imprese agricole, Istituzioni non profit e Istituzioni pubbliche, che crescono anche in termini di addetti (+3,8%). Tale aumento è in parte da attribuire alla classificazione di alcune unità in precedenza appartenenti all'insieme delle non classificate (che infatti si riduce notevolmente). Si riducono di oltre il 60% le, che hanno comunque presentato una dichiarazione contabile o fiscale nel 2021.Ilsi conferma l'ente più rilevante: controlla oltre il 52,2% del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico.L'(Unc) ha definito "vergognoso" il dato sulle partecipate pubbliche che pur essendo attive hanno zero addetti. "Al di là del modesto calo del 2% del numero delle partecipate rispetto al 2020, si rileva un ribasso più significativo e apprezzabile per quanto riguarda le partecipate pubbliche non attive che hanno presentato il bilancio e che hanno zero addetti. Ma il dato – afferma, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori – resta inquietante, essendo ancora 187 su 7808, il 2,4% (erano 495 su 7969 nel 2020, il 6,2%)"."Mentre resta vergognoso che nei settori dell'industria e dei servizi siano ben 1.525 su 5697, ossia il 26,8%, le imprese partecipate che, pur essendo attive, hanno zero: 983 su 3751 nei servizi, pari al 24,1% e 622 su 1946 nell'industria, ossia il 32% – ha aggiunto Dona - Ci si interroga: avendo zero addetti, cosa fanno?".