Anselmo (IBAN): 2023 è stato anno di consolidamento per mercato dell'angel investing

(Teleborsa) - "Consideriamo il 2023 come, soprattutto con riferimento ai dati fondamentali. Le operazioni svolte unicamente da Business Angels, non includendo le operazioni effettuate attraverso campagne di equity crowdfunding, sono state 75 (78 nel 2022) per un totale di 39,3 milioni di euro investiti; gli investimenti in syndication con Venture Capital sono pari a 117 (153 nel 2022)". Lo ha affermato(Italian Business Angels Networks), commentando il Rapporto di ricerca 2023 del Venture Capital Monitor - VeM realizzato da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e Liuc - Università Cattaneo."Complessivamente il totale delle operazioni che vedono la presenza di BA è pari a 192, su un totale di deal complessivi monitorati di 405 - ha spiegato - pertanto, si può evidenziare che i BA sono attivamente presenti nel 47% delle operazioni. Una delle tendenze più interessanti monitorate riguarda l'tra i Business Angels che nel 2023 si attesta al 22%, confermando il distacco del 2022 (27%) dai valori degli anni precedenti (14% nel 2021 e 11% nel 2020 e 2019)".