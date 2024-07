Revolut, l'utile balza a 428 milioni di dollari nel 2023. Punta a 50 milioni di clienti

(Teleborsa) -, fintech britannica con 40 milioni di clienti a livello globale (di cui 2 in Italia), ha chiuso ilconin aumento del 95% a 2,2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di sterline), da 1,1 miliardi di dollari (0,92 miliardi di sterline) nel 2022. L'ha raggiunto i 545 milioni di dollari (438 milioni di sterline), mentre il margine di profitto netto è stato del 19%. L'è cresciuto a 428 milioni di dollari (344 milioni di sterline), rispetto a 7 milioni di dollari (6 milioni di sterline) nel 2022, con la società che sottolinea di essere in utile da tre anni consecutivi."La nostra base clienti si sta espandendo a ritmi impressionanti e il nostrocontinua ad alimentare prestazioni finanziarie eccezionali", ha detto il. La diversificazione delle entrate di Revolut è testimoniata dal fatto che un singolo flusso di prodotti o paese non rappresenta più del 30% dei ricavi totali del 2023.Nel corso dell'anno, Revolut ha attratto quasi 12 milioni dia livello globale, l'incremento su base annua più elevato nella storia dell'azienda, portando il totale a 38 milioni nel 2023. Il 70% deisi è iscritto in modo organico o è stato invitato da qualcuno che conosce, si legge in una nota. L'azienda è sulla buona strada per superare i 50 milioni di clienti entro la fine dell'anno fiscale 2024.La crescita è stata coerente in tutti i flussi di entrate del modello di business diversificato di Revolut, con un numero maggiore di clienti che hanno utilizzato più prodotti:a 605 milioni di dollari (486 milioni di sterline), in aumento del 59% da 379 milioni di dollari (306 milioni di sterline);a 491 milioni di dollari (395 milioni di sterline), in crescita del 46% da 334 milioni di dollari (270 milioni di sterline);a 303 milioni di dollari (244 milioni di sterline), in aumento del 53% da 196 milioni di dollari (159 milioni di sterline).sono aumentati da 16,4 miliardi di dollari (13,2 miliardi di sterline) a 22,7 miliardi di dollari (18,2 miliardi di sterline). Grazie all'ampliamento delle capacità di tesoreria, all'aumento dei depositi dei clienti, insieme agli aumenti dei tassi della banca centrale e all'accelerazione del portafoglio creditizio, il reddito da interessi è cresciuto fino a 621 milioni di dollari (500 milioni di sterline) nel 2023 rispetto ai 102 milioni di dollari (83 milioni di sterline) nel 2022.Nel corso dell'anno Revolut ha sviluppato: per quanto riguarda l', la società ha ampliato l'offerta IBAN locale per i clienti retail in Francia, Irlanda, Spagna e Paesi Bassi; sul credito, isono stati lanciati in Francia, Germania, Spagna e le carte di credito in Irlanda e Spagna; sul fronte dei risparmi e fondi, isono stati lanciati in 22 paesi dello Spazio Economico Europeo con saldi che hanno raggiunto quasi 1,9 miliardi di dollari (1,5 miliardi di sterline) dal lancio.Revolut ha continuato a crescere anche in: i clienti retail sono cresciuti fino a 1.675.000 nel 2023, con un incremento del 60% rispetto al 2022, mentre gli utenti attivi su base mensile sono cresciuti del 70% YoY; i clienti business sono cresciuti fino a quasi 17.000 nel 2023, con un incremento del 95%; le transazioni sono cresciute del 94% e i saldi dei clienti sono aumentati del 53%, fino a oltre 840 milioni di euro; la percentuale di transazioni domestiche, rispetto alle transazioni estere, ha raggiunto il 68% nel 2023, dal 66% nel 2022; i pagamenti con carte fisiche, rispetto ai pagamenti virtuali, sono aumentati al 63% dal 60% del 2022.