Stifel, utile secondo trimestre sale a 156 milioni di dollari

Stifel Financial

(Teleborsa) -, banca d'investimento statunitense, ha registratodi 1,2 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il ??30 giugno 2024 (il secondo miglior trimestre della sua storia), rispetto a 1,1 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 156 milioni di dollari, o 1,41 dollari per azione, rispetto a 125 milioni di dollari, o 1,10 dollari per azione, per il secondo trimestre del 2023. L'è stato di 176,6 milioni di dollari, o 1,60 dollari per azione."Stifel ha generato il secondo fatturato netto trimestrale più alto nella storia dell'azienda, poiché ciascuno dei nostri segmenti operativi ha generato solidi guadagni anno su anno - ha commentato il CEO Ronald Kruszewski - Gli ottimi risultati di Stifel riflettono ile illustrano i vantaggi delle nostre attività equilibrate e della leva operativa intrinseca, in particolare nel nostro Institutional Group. Date le attuali tendenze del mercato, riteniamo che Stifel sia ben posizionata per una forte seconda metà del 2024".La società ha registrato ricavi record nel settore della gestione patrimoniale, in crescita del 19% rispetto al trimestre di un anno fa. I ricavi di advisory sono aumentati del 50%. I ricavi derivanti dalla raccolta di capitali sono aumentati del 29%.pari a 474,1 miliardi di dollari, in crescita del 14%.I ricavi dell'sono aumentati del 40% rispetto a un anno fa arrivando a 227,5 milioni di dollari. All'interno di questa divisione, i ricavi della consulenza sono aumentati del 50%, grazie a livelli più elevati di transazioni di consulenza completate; i ricavi della raccolta di capitali a reddito fisso sono aumentati dell'8%, principalmente grazie a maggiori emissioni obbligazionarie; i ricavi derivanti dalla raccolta di capitali azionari sono aumentati del 59%, grazie a volumi più elevati.