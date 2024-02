Ex Ilva: in arrivo amministrazione straordinaria e commissari

(Teleborsa) - Il: l'richiesta da Invitalia sarà annunciata nei prossimi giorni, con lapotenzialmente in discussione già durante la riunione del Consiglio dei Ministri di mercoledì. Questo riassume gli esiti deiche hanno coinvolto prima le parti dell'indotto e successivamente i sindacati presso Palazzo Chigi. Si sono svolti nella, due distinti incontri tra il. Nel corso della prima riunione, il Governo haper salvaguardare la continuità produttiva dell’azienda. In particolare, l’Esecutivo ha illustrato i provvedimenti già adottati per la tutela dei lavoratori e delle aziende dell’indotto e ha annunciato l’intenzione di mettere in campo un ammortizzatore sociale unico. Il Governo ha, inoltre, ha aggiornato sull’istanza per la richiesta di amministrazione straordinaria di, socio pubblico di AdI, con l’obiettivo della continuità e del rilancio produttivo degli impianti. Il Governo ha riferito che a giorni saranno nominati i commissari straordinari, assicurando che la scelta ricadrà su figure che abbiano una professionalità e una competenza specifica nel settore siderurgico e una conoscenza diretta degli impianti. I rappresentanti dell’indotto hanno avanzato alcune proposte con richieste di sostegno alle aziende, ricevendo dal Governo rassicurazioni che saranno sottoposte a verifica. L’Esecutivo ha, inoltre, confermato che il tavolo di confronto rimarrà attivo fino alla conclusione della vicenda dell’ex Ilva.Nel corso del tavolo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, sono stati illustrati dal governo i. E il Governo ha informato che il decreto legge "Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria", in fase di conversione in Parlamento, è suscettibile di ulteriori miglioramenti per garantire la continuità produttiva e aziendale dell’ex Ilva."Si va in". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, ilpresidente della sezione Metalmecanica territoriale, sottolineando che è stato spiegato che la procedura di amministrazione straordinaria prevale su quella del concordato preventivo avviata da Acciaierie d'Italia."Si partirà da une, per quanta riguarda le caratteristiche che dovrà avere, dovrà essere una persona che conosce bene l’azienda e abbia competenze nel settore siderurgico per rilanciare subito l’azienda". Lo avrebbe detto, secondo quanto riferiscono fonti sindacali presenti all’incontro, il. Il ministro avrebbe anche spiegato che la "procedura di amministrazione straordinaria prevale su ogni altra procedura ed è quella che sarà realizzata nelle prossime ore". E avrebbe aggiunto che per l’ex Ilva si prevede "una gara nel minor tempo possibile perché già si sono affacciati numerosi investitori italiani e stranieri".