"Open Fiber ti premia", nel vercellese fino al primo aprile 2024

(Teleborsa) -, l'iniziativa mirata a incentivare l'utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL, è ora a disposizione dei cittadini in 4 comuni della provincia di Vercelli che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. Idove si potrà richiedere il voucher di 50 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8 sono: Rive, Asigliano Vercellese, Tronzano Vercellese e Bianzè. Per accedere a questa opportunità, – fa sapere Open Fiber in una nota – i residenti nei comuni potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber, scegliere un operatore partner, attivare la propria connessione ultraveloce e compilare il form disponibile.La rete ultraveloce disponibile nei quattro comuni interessati dall'offerta raggiungeattraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio dei comuni. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della regione Piemonte. La nuova rete resterà di proprietà pubblica."Grazie all'infrastruttura in fibra ottica FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, I comuni interessati del vercellese sono oggi dotati di una rete ultraveloce che permette di sfruttare tutti i servizi digitali di ultima generazione quali smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione" sottolineaTra le sedi pubbliche collegate spiccano ad esempio diverse scuole elementari e medie, municipi, palazzetti sportivi, biblioteche, una casa di riposo e un centro polifunzionale.